Азаров рассказал о программе восстановления Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал свое видение по восстановлению Украины из разрухи, в которую страна погрузилась после победы Евромайдана.

О том, что, как и за чем делать, Николай Азаров написал в социальной сети, реагируя на поступающие просьбы аудитории рассказать о том, как можно и можно ли восстановить Украину.

Перед тем как описать программу по спасению страны, Николай Азаров счел необходимым сделать важное вступление.

«...Не так много, но почти каждый день, ко мне приходят комментарии типа: «Ну, что Вы все время пишете о прошлой истории, рассказываете о бандеровцах. Нас это абсолютно не интересует. Вы лучше расскажите, что делать. И как нам выбраться из этой трясины».

Я решил ответить этим моим критикам.

Прежде всего, подумайте над простым вопросом: «Может быть, вы живете абсолютно нормально. Почему Вы считаете, что должны жить значительно лучше? Может быть, потому, что бывая в какой-то благополучной стране, увидели порядок и обеспеченность и считаете, что и Вы должны так жить?! Но если бы Вы побывали в других странах и увидели разруху и нищету, то, может быть, Вы сказали, что жизнь у нас более или менее удовлетворительна». Чтобы ответить на вопрос: «Почему такое различие?», – надо знать историю, т.е. документальные факты о том, как была создана страна, как развивалась, что способствовало, а что мешало».

Скоро все нормальные жители нашей страны будут отмечать 75-летие Великой Победы над фашизмом. Но ведь найдутся и те недоумки, которые будут скулить и выдавать идиотизмы типа: «Лучше бы и не побеждали, жили бы сейчас, как в Баварии». Человек, который знает историю, не мог бы так сказать. Он прекрасно знает, что подавляющее большинство наших граждан просто бы не существовали на этом свете по причине тотального уничтожения нас нацистами как «неполноценной нации».

«Все познается в сравнении».

Сравните 1945 г. – Украина, практически полностью уничтожен промышленный, аграрный и инфраструктурный комплекс. И сравните с той же Баварией, не говоря уже о практически не пострадавшей Франции и значительно разбогатевших на военных поставках США.

Сравнивать можно только сопоставимые вещи.

А теперь по сути. История последнего столетия знает только три основных способа общественного производства.

1. Промышленность на базе общественных средств производства (социализм).

2. Промышленность на базе частных (личных) средств производства (капитализм).

3. Смешанная промышленность (переходная модель).

Первый способ зародился после победы Великой октябрьской социалистической революции и оформился только в 30-е годы прошлого века. Показал феноменальные результаты. За 10 лет с 1930 по 1940 гг. Советский Союз превратился в высокоразвитую промышленную страну, способную противостоять всей объединенной Гитлером Европе. Темпы роста ВВП – поразительные, рекордные и не знают себе равных до сих пор. Особенно поражают достижения культурной революции. Из практически поголовно неграмотной страны к концу 30-х гг. Советский Союз превратился в страну сплошной грамотности. Если в 20-е гг. за парту садилось 2 млн. чел., то уже в 30-е – 25 млн. чел. Кто-то из недалеких умом прочтет и не обратит внимание, а нормальный человек сообразит, за 10 лет увеличить число школ в 10 раз, увеличить педагогический персонал в 10 раз – это колоссальное достижение. Появилась народная культура, высококлассная наука. Особенно поражают достижения в социальной сфере. За 10 лет построено почти 1 млн. жилых домов, а всего жилья было сдано 70 млн. м2. В 1914 г. средняя продолжительность жизни была 38 лет, а в начале 50-х гг. – уже около 70 лет. И это в условиях послевоенной разрухи. Никогда больше в истории наша страна не знала таких впечатляющих результатов (конечно, в области строительства жилья были периоды и больших объемов, но я говорю о совокупных результатах). Все эти успехи были достигнуты на фоне затяжного мирового экономического кризиса, откровенного саботажа и вредительства внешнего окружения.

Почему я именно на этом периоде остановился. Да потому, что именно тогда были заложены основы планового управления экономикой, и, более того, апробированы чрезвычайные мобилизационные меры, соединяющие воедино весь сложный комплекс народного хозяйства.

В конце 20-х гг. после «НЭПовской» стабилизации перед страной в полную меру встали вопросы выбора: по какому пути пойти, как дальше должна развиваться страна? Были ли тогда преодолены последствия разрушительных войн: первой мировой и гражданской? Конечно, нет. А ведь на горизонте вовсю шла подготовка к новой мировой войне. И было ясно, что «если за 10 лет не пробежать тот путь, который развитые страны проходили за 100 лет, то нашей страны не будет, ее просто уничтожат» (как, кстати, сейчас уничтожают Украину, правда, другими методами).

И тогда был выбран единственно верный путь, неизвестный тогда мировой практике и теории – мобилизационного планового развития, позволивший в кратчайшие сроки провести:

- индустриализацию

- электрификацию

- коллективизацию

- культурную революцию

- научную и технологическую революцию.

Были ли на этом пути издержки, просчеты, ошибки? Были и их не могло не быть. Никто в мире не шел таким путем, не знал методов управления такой огромной страной таким способом, но и никто в мире никогда в истории не получал таких результатов.

Именно благодаря этому решению удалось уничтожить величайшее в истории абсолютное зло, гитлеровский нацизм, и величайшую в истории военную машину, равной которой никогда до этого не было.

Мне пришлось прочитать много документов, посвященных той великой эпохе. Как управленец я не могу не поразиться гениальной проницательности и стратегическому мышлению тогдашнего руководства страны, их решениям, а самое главное – реализации этих решений в кратчайшие сроки.

Приведу только два примера.

Итоги Великой отечественной войны могли бы быть совершенно иными, если бы не было принято два ключевых решения. Не был бы построен Беломоро-Балтийский канал и не было бы заранее подготовлено более 1,5 тыс. промышленных площадок за Уралом для размещения на них эвакуируемых промышленных предприятий с территории центральной части Советского Союза.

Руководство страны в начале 30-х годов ясно и отчетливо понимало, с какой военной мощью придется столкнуться, и заранее предпринимало меры для нанесения поражения врагу, готовя новую промышленную базу в недоступных для авиации противника регионах.

Канал позволил по внутренней территории перебазировать корабли Балтийского флота и своевременно создать Северный флот, который не позволил фашистам ударить по Москве с севера и обеспечил доставку грузов от союзников.

Заранее подготовленные фундаменты будущих предприятий, коммуникации, логистика, построенные за Уралом, позволили в кратчайшее время после выгрузки эвакуированных промышленных предприятий, запустить их в работу и обеспечить нашу армию танками, артиллерией, стрелковым оружием и всем необходимым снаряжением. Я назвал только два таких стратегических решения, а их были тысячи. Опыт показал, что ни одна капиталистическая стана не была способна в таких условиях и в такие сроки обеспечить свою армию необходимым вооружением. И даже объединенная Европа во главе с Гитлеровской Германией проиграла и в военном, и в экономическом сравнении Советскому Союзу.

И сейчас, в канун празднования 75-летия Победы, делать вид, что она была достигнута без титанической организующей работы Сталина, коммунистической партии, это значит – идти на поводу наших врагов и искажать историческую правду. Им бы хотелось забыть об этом историческом поражении капиталистической системы производства и ее зловещего продукта, Гитлеровской Германии, которая в тот момент обладала наивысшими научно-техническими достижениями, ресурсами всей Европы и, тем не менее, именно в промышленном, научно-техническом отношении уступила Советскому Союзу», - отметил политик.

«Ну, а теперь вернемся к нашему вопросу. Что же нам делать? Первый и самый простой вариант. Продолжать эту бездарную экономическую политику, которая проводится последние 6 лет после государственного переворота. Продолжать: разрушать свою промышленность (это именуется у Гончарука «созидательным разрушением»), выстраивать долговую финансовую пирамиду, распродать пахотные земли латифундистам, увеличивать смертность населения и поощрять эмиграцию.

Населению будут продолжать «впихивать» мантры о притоке инвестиций, о борьбе с коррупцией, о небывало умных руководителях. Результат будет очевидный. Даже если сейчас в этих условиях восстановить те методы управления экономикой, которые я применял в 2010-2013 гг., то мы начнем подниматься, но очень медленно, и в историческом плане будем продолжать отставать от высокоразвитых стран.

Единственный выход для нас сейчас – это жесткие мобилизационные меры. Прежде всего:

1. Прекращение военного конфликта в Донбассе. Установление режима 20-летнего особого статуса Донбасса и программа его восстановления и интеграции на основе полной и всеобъемлющей денацификации Украины как основного препятствия на пути к миру и развитию. Ликвидация всех незаконных милитарных и полумилитарных организаций.

2. Реализация 10-летней программы частно-государственного партнерства для создания в Украине полного комплекса переработки продуктов сельского хозяйства и на этой основе полного обеспечения населения. Удвоение экспортного потенциала в этой сфере.

3. Реализация 10-летней программы модернизации объектов производства и распределения электроэнергии.

4. Реализация 10-летней программы модернизации инфраструктурных объектов, прежде всего транспортных коммуникаций, систем связи. Превращение Украины в высокоразвитое транзитное государство.

5. Реализация 10-летней программы развития передовых научных технологий в области медицины, нанотехники, IT-разработок, биофизики и точечных передовых разработок.

Для реализации этих ключевых программ развития требуется проведение ряда мероприятий, обеспечивающих:

- увеличение примерно в 10 раз кредитования и финансирования всех бизнес-проектов, предусматривающих:

модернизацию производства;

обновление основных фондов;

выпуск новой продукции.

- макроэкономическую стабильность (инфляция не более 1,5% в год, стабильность курса, тарифов, цен),

- прекращение оттока капитала за рубеж,

- расчет с внешними и внутренними долгами в течение максимум 10-ти лет,

- мобилизацию всех ресурсов на финансирование общегосударственных программ,

- рост реальной покупательной способности населения в течение первых 3-х лет в 1,5 раза, а затем в 2,5 раза в течение последующих 7 лет,

- ограничение всех непроизводительных и неэффективных затрат, в том числе на выплаты менеджерам на уровне не более 5 средних заработных плат в стране.

Создание в стране политического режима, способного последовательно, в течение 10-25 лет, реализовывать программы развития. Решительная борьба с деструктивными и разрушительными политическими силами. Система политического управления должна быть реформирована таким образом, чтобы она работала исключительно на реализацию национальных интересов Украины и каждый год четко отчитывалась перед народом о достигнутых результатах.

Полное исключение из сфер управления так называемых «грантоедовских» специалистов. Привлечение в управляющую команду опытных, принципиальных людей, способных отстаивать свои идеи и убеждения и показавших на практике свои возможности и знания. Такие люди в Украине есть и именно они должны стать ее властью.

В перспективе после использования в течение примерно 10 лет методов мобилизационной экономики и выхода Украины на устойчивый путь стабильного развития в течение последующих 10-15 лет постепенное смягчение мобилизационных мер, переход к мерам стратегического государственного планирования и развитие частной инициативы во всех остальных сферах экономической деятельности.

При той степени разрушения экономики Украины, какое имеет место по состоянию на январь 2020 г., альтернативы этой программе и этим мерам просто нет. Это показал опыт Советского Союза в 30-е гг. и опыт Китая в последние 40 лет, да и наш собственный опыт за последние 28 лет.

Реализация этих мер даст возможность тем, кому сейчас 20-25 лет, к 50 годам стать вполне благополучными гражданами Украины, а не искать лучшую долю на чужбине. Альтернатива этой программы – сегодняшние пенсионеры после 28 лет «реформ».

И в заключение. Разумеется, все то, что я изложил – это лишь самые общие указания о том, что надо делать. Мне уже приходилось говорить, что управление экономическими процессами – это синтез теории, практики и искусства. Людей, способных это понимать, а тем более реализовывать – единицы. Именно они должны возглавить руководство страны.

Сразу же отмечу, что те, кто находятся в замкнутой колбе каких-то догм, отрывочных сведений, оценочных суждений или определенных команд или указаний, заниматься этим не будут. Следовательно, самая важная задача украинского общества – выдвинуть из своей среды тех, кто может мыслить свободно и смело, кому не застилает глаза туман иллюзий, а душа не сжимается от ощущения халявы и легких денег. Только такие члены команды способны реализовать эту неимоверно трудную, долгую и тяжелую программу.

Наконец, формула нашего движения вперед.

Первое: радикализм, бандеровский национализм – главное препятствие на пути к миру. Без мира невозможен выход из кризиса. Значит, если мы хотим будущего, надо устранить препятствия.

Второе: Инвестиции для нашего развития надо искать не в Омане, а в Украине. Они есть и их достаточно при разумном управлении.

Третье: Управлять могут только честные и принципиальные специалисты.

Вот и все. Успехов в этом деле, дорогие соотечественники», - написал Николай Азаров.